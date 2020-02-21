20 вопросов президенту: Путин об Украине
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Интервью Владимира Путина ТАСС

Путин не смотрел сериал "Слуга народа" с Зеленским в главной роли

Президент России отметил, что ничего не знает о главном герое этой картины и отдельных ее эпизодах

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин рассказал, что не смотрел сериал "Слуга народа", главную роль в котором сыграл нынешний президент Украины Владимир Зеленский.

"Я не смотрел [этот сериал]", - сказал глава государства в интервью ТАСС для проекта "20 вопросов Владимиру Путину". Он добавил, что ничего не знает о главном герое этой картины Василии Голобородько и отдельных эпизодах сериала.

Сериал снят студией "Квартал 95", образованной из одноименной команды КВН, капитаном которой был Зеленский. Первая его трансляция на телеканале "1+1" стала абсолютным лидером украинского телерейтинга.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что Путин не смотрел и не будет смотреть никакие сериалы, в том числе "Слугу народа", так как у него нет на это времени.

Новую серию видеоинтервью смотрите на сайте - https://putin.tass.ru/.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичУкраинаРоссияПесков, Дмитрий СергеевичЗеленский, Владимир АлександровичИнтервью Владимира Путина ТАСС
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