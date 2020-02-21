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Предложения по изменениям в Конституции

Клишас назвал общественный запрос основным катализатором изменений в Конституцию

Он сообщил, что у россиян есть опасения пересмотра социальных гарантий после окончания президентского срока Владимира Путина

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Сформированный общественный запрос и в частности опасения россиян, что с окончанием срока президентства Владимира Путина социальные гарантии будут пересмотрены, стали основными причинами внесения изменений в Конституцию РФ в настоящее время. Об этом сказал в пятницу сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

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"В чем причина, почему именно сегодня вносятся изменения? Потому что мы видим, что формируется общественный запрос. В чем-то нас подталкивали реально складывающиеся отношения в социальной сфере. Потому что, конечно, есть опасения, что после того как закончится период президентства Владимира Путина какие-то социальные гарантии могут быть пересмотрены. У людей сложилось впечатление - и оно, наверное, обоснованно - о том, что очень многие социальные достижения и социальные гарантии связаны непосредственно с действующим президентом, потому людям хотелось бы зафиксировать эти гарантии в тексте", - сказал Клишас на VI Международной конференции "Пробелы в позитивном праве: доктрина и практика".

Он отметил, что отчасти к изменениям подтолкнули и внешние партнеры. "Это касается вопросов суверенитета", - уточнил Клишас.

Третья причина, по его словам, связана с запросом гражданского общества. Это предложения в сфере науки, работы волонтеров, общественных организаций и т. д. "Эти вопросы сформулированы, сформированы как общественный запрос, и государство обязано давать ответ на этот вопрос", - подчеркнул сенатор.

Он добавил, что "общественный запрос сформирован сегодня таким образом, что он затрагивает очень-очень многие положения Конституции".

Ответы на вопросы общества

Клишас заявил журналистам, что у парламентариев и правоведов есть понимание, что Конституция должна давать обществу ответы на те вопросы, с которыми оно обращается к основному закону страны. "Конституция - это не памятник эпохе, не памятник 1993 году или тем событиям, когда Конституция принималась на всенародном голосовании. Конституция - это документ прямого действия, к ней граждане обращаются и должны обращаться тогда, когда они полагают, что их права нарушены", - сказал сенатор.

По его словам, если Конституция является живым, непосредственно действующим документом, к которому граждане обращаются, "то тогда она действительно обладает верховенством и высшей юридической силой". "Мы должны убедить граждан, что обращение к тексту основного закона - это правильно даже тогда, когда законодательство другого уровня нарушает права граждан. Такое случается, к сожалению. Поэтому обращение к Конституции - правильное действие, которое может восстановить нарушенные права", - подчеркнул сопредседатель рабочей группы.

Госдума 23 января единогласно приняла в первом чтении внесенный президентом РФ Владимиром Путиным законопроект о поправке к Конституции. Документ предусматривает в том числе расширение полномочий парламента, Конституционного суда РФ, запрет высшим должностным лицам иметь вид на жительство в других странах, ограничение количества президентских сроков, приоритет основного закона над международными соглашениями и усиление социальных обязательств государства. Также законопроект президента предусматривает проведение общероссийского голосования по закону о поправке к Конституции РФ. Изначально второе чтение намечалось на 11 февраля, однако в связи с большим количеством поступающих предложений срок сбора поправок был продлен до 14 февраля, а затем до 2 марта.

Ранее спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин сообщил, что Госдума может 10 марта рассмотреть президентский законопроект во втором чтении.

В новость были внесены изменения (12:26 мск) - добавлены подробности

Теги
РоссияКлишас, Андрей АлександровичПредложения по изменениям в Конституции
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