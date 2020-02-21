В Конституцию планируется внести 40 смысловых поправок

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Окончательное число поправок, которые будут внесены в текст Конституции РФ, будет известно по готовности законопроекта ко второму чтению, всего смысловых поправок будет порядка 40. Об этом сказал журналистам в пятницу сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении изменений в конституцию, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

"Сейчас все поправки еще в работе, мы не можем их сейчас посчитать. Наверное, всего будет порядка 40 поправок, примерно. Но в тексте правок будет больше, потому что есть поправки сквозные, когда одна поправка требует изменения текста в нескольких местах", - сказал Клишас.

Он добавил, что члены рабочей группы подведут эту статистику. "Но она появится не раньше, чем документ будет готов ко второму чтению", - пояснил сенатор.

Госдума 23 января единогласно приняла в первом чтении внесенный президентом РФ Владимиром Путиным законопроект о поправке к конституции. Документ предусматривает в том числе расширение полномочий парламента, Конституционного суда РФ, запрет высшим должностным лицам иметь вид на жительство в других странах, ограничение количества президентских сроков, приоритет основного закона над международными соглашениями и усиление социальных обязательств государства. Также законопроект президента предусматривает проведение общероссийского голосования по закону о поправке к Конституции РФ. Изначально второе чтение намечалось на 11 февраля, однако в связи с большим количеством поступающих предложений срок сбора поправок был продлен до 14 февраля, а затем до 2 марта.

Ранее спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин сообщил, что Госдума может 10 марта рассмотреть президентский законопроект во втором чтении.