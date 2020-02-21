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ЦИК откроет горячую линию для вопросов о голосовании по изменениям в Конституции

Как рассказала секретарь Центризбиркома Майя Гришина, также будет создан специальный сайт "Конституция 2020"

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РФ планирует открыть горячую линию по информированию граждан о процедуре общероссийского голосования по президентскому законопроекту о поправке в Конституцию. Об этом сообщила в пятницу секретарь Центризбиркома Майя Гришина.

"Мы обязательно откроем горячую линию. Когда начнется информационная кампания, она обязательно будет работать - бесплатная, многоканальная, с разъяснительной частью, с частью для подачи жалоб и обращений", - сказала Гришина в ходе экспертного семинара "Общество и выборы", организованного ассоциацией "Независимый общественный мониторинг" (НОМ).

По ее словам, также будет создан специальный сайт "Конституция 2020", где будет собрана вся информация как о порядке голосования, так и о содержании поправок. "Тоже это все на ближайшее будущее. Мы будем стараться давать там материалы, в том числе информационно-разъяснительного характера", - отметила секретарь ЦИК.

Она добавила, что, согласно распоряжению президента Владимира Путина, комиссия уже может начинать информационную кампанию. "Но желательно, чтобы было больше информации по содержанию самого закона о поправке [в Конституцию], его статей, касающихся вступления в силу. Что касается каких-то процедур - сейчас подготовительный этап. Я думаю, что официальная информационная кампания начнется после официального опубликования решения о назначении общероссийского голосования", - заключила Гришина.

ГАС "Выборы"

Также Гришина сообщила, что в первую очередь комиссия планирует принять распорядительные документы о применении Государственной автоматизированной системы (ГАС) "Выборы" и технических средств на общероссийском голосовании по законопроекту о поправке к Конституции.

"Что касается распорядительных актов, мы их можем принять в рамках распоряжения президента о подготовке проведения общероссийского голосования. И мы, в принципе, планируем рассмотреть распорядительные акты, касающиеся применения ГАС "Выборы", применения технических средств, чтобы запустить подготовку, тестирование, проведение профилактических работ", - сказала Гришина, отвечая на вопрос, какие документы важно подготовить в первую очередь.

Окончательное содержание нормативных актов ЦИК зависит от законопроекта о поправке к Конституции, отметила Гришина.

"Что касается нормативных актов, то мы готовы вынести их на общероссийское обсуждение в том смысле, что опубличить проекты. Я думаю, что основной, базовый проект - это порядок голосования, подсчет голосов. Мы хотим обозначить те подходы, которые видятся нам как нужные, допустимые, возможные в виде проектов, что называется за основу", - добавила Гришина.

Заместитель председателя ЦИК России Николай Булаев в четверг сообщал, что комиссия планирует в конце февраля начать подготовку нормативных актов по общероссийскому голосованию.

О законопроекте

Госдума 23 января единогласно приняла в первом чтении внесенный президентом Путиным законопроект о поправке к Конституции. Документ предусматривает в том числе расширение полномочий парламента, Конституционного суда РФ, запрет высшим должностным лицам иметь вид на жительство в других странах, ограничение количества президентских сроков, приоритет основного закона над международными соглашениями и усиление социальных обязательств государства.

Также законопроект президента предусматривает проведение общероссийского голосования по закону о поправке к Конституции. Как отмечал сопредседатель рабочей группы по изменениям в Конституции РФ, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, участие общественных наблюдателей в голосовании будет прописано в законопроекте. Другой сопредседатель группы, глава комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству, Павел Крашенинников сообщал, что порядок голосования планируется обсудить на заседании комитета 27 февраля. По его словам, на этом же заседании, скорее всего, будет определена и дата голосования.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияКлишас, Андрей АлександровичПредложения по изменениям в Конституции
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