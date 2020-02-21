Памфилова: "никаких отворотов" наблюдателям на голосовании по Конституции не будет

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что количество наблюдателей на общероссийском голосовании по поправке к Конституции будет ограничено только размерами помещения для голосования.

"Никаких отворотов наблюдателям от партий, общественных движений не будет. Что касается ограничений, ограничение только одно - помещение, где будет проходит голосование, не бесконечно, количество разного рода людей, исполняющих разные функции, должно быть таким, чтобы оно не мешало процедуре проведения голосования", - сказала Памфилова в пятницу на церемонии подписания соглашения между ЦИК и ассоциацией волонтерских центров.

При этом она добавила, что "единственное желание, чтобы эти люди [наблюдатели] были подготовлены, прошли минимум обучения".

Госдума 23 января единогласно приняла в первом чтении внесенный президентом РФ Владимиром Путиным законопроект о поправке к Конституции. Документ предусматривает в том числе расширение полномочий парламента, Конституционного суда РФ, запрет высшим должностным лицам иметь вид на жительство в других странах, ограничение количества президентских сроков, приоритет основного закона над международными соглашениями и усиление социальных обязательств государства.

Также законопроект президента предусматривает проведение общероссийского голосования по закону о поправке к Конституции. Как отмечал сопредседатель рабочей группы по изменениям в Конституции РФ, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, участие общественных наблюдателей в голосовании будет прописано в законопроекте.

Другой сопредседатель группы, глава комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству, Павел Крашенинников сообщал, что порядок голосования планируется обсудить на заседании комитета 27 февраля. По его словам, на этом же заседании, скорее всего, будет определена и дата голосования.

Организация голосования

Общероссийское голосование пройдет на основании специально принятого закона, но некоторые процедуры в него будут перенесены "по аналогии" из действующего российского законодательства о выборах.

"Я хочу внести ясность и убрать недопонимание. Для такой уникальной общественно-политической акции как общероссийское голосование принимается специальный закон, который предусматривает порядок организации голосования. Что касается закона о выборах президента, он не является для нас правовой базой (при проведении всенародного голосования - прим. ТАСС). Мы не будем действовать (при проведении всенародного голосования - прим. ТАСС) на основании этого закона (о выборах президента - прим. ТАСС), мы будем действовать только на основе специального закона, который будет принят, как одна из частей целого закона о внесении поправки", - сказала Памфилова.

"Мы просто взяли по аналогии более близкие для общероссийского голосования процедуры, которые предусмотрены в законе о выборах президента. Мы просто берем процедуры по аналогии и переносим в новый закон", - отметила она. По словам главы ЦИК, это сделано потому, что необходимо использовать процедуры, которые "знакомы и понятны гражданам".