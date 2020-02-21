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Выборы президента США - 2020
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Песков назвал параноидальной версию о попытках РФ вмешаться в выборы в США в 2020 году

По мнению пресс-секретаря президента РФ, по мере приближения к выборам таких сообщений "будет все больше и больше"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Кремль с сожалением ожидает, что по мере приближения к президентским выборам в США в ноябре 2020 года будет появляться все больше параноидальных сообщений о якобы попытках России вмешаться в избирательный процесс. Об этом заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя публикацию газеты The New York Times о брифинге американской разведки по поводу якобы попыток РФ содействовать переизбранию президента США Дональда Трампа.

"[Это] очередные параноидальные сообщения, которых, к нашему сожалению, будет все больше и больше по мере приближения к выборам. Разумеется, они не имеют ничего общего с правдой", - подчеркнул представитель Кремля.

По данным газеты The New York Times, разведсообщество США 13 февраля провело закрытый брифинг для членов спецкомитета по разведке нижней палаты Конгресса США, в ходе которого акцентировалось внимание на приписываемых РФ попытках вмешательства в избирательные процессы в США перед президентскими выборами в ноябре для переизбрания Трампа. Республиканцы в спецкомитете оспорили данное заключение, отметив, что нынешняя администрация проводит жесткий курс в отношении Москвы и старается укреплять систему безопасности в Европе.

Согласно публикации, президент США, узнав о таком брифинге, был взбешен. По данным источников газеты, Трамп 14 февраля устроил разнос исполняющему обязанности директора национальной разведки Джозефу Макгуайру. В среду глава Белого дома информировал о решении заменить Макгуайра на действующего американского посла в Германии Ричарда Гренелла.

Вмешательство в американский избирательный процесс в 2016 году России инкриминируют спецслужбы США. Расследованием этих якобы имевших место попыток влияния занимался почти два года спецпрокурор США Роберт Мюллер. В частности, он расследовал предполагаемый сговор между властями РФ и республиканцем Трампом. В итоге Мюллер признал, что никакого сговора не было. Трамп неоднократно отвергал подозрения в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами России в период избирательной кампании. Москва также много раз отвергала выводы о попытках повлиять на ход выборов в США.

Теги
СШАГерманияРоссияПесков, Дмитрий СергеевичТрамп, ДональдМюллер, РобертВыборы президента США - 2020
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