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Служба внешней разведки назвала Болгарию эпицентром по инсценировке шпионских скандалов

Как отмечается, спецслужбы США развернули в Восточной Европе кампанию против добрососедства с Россией

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Спецслужбы США развернули в Восточной Европе кампанию, направленную против добрососедских отношений с Россией, ее эпицентром стала Болгария. Об этом ТАСС сообщил руководитель пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Иванов.

"Согласно полученной информации, спецслужбы США развернули масштабную кампанию по компрометации в странах Восточной Европы политических и общественных деятелей, выступающих за развитие добрососедских отношений с Россией. В этих целях мобилизуется агентура и неправительственные организации, финансируемые официальными ведомствами США", - сказал он.

"Эпицентром такой кампании на Балканах стала Болгария, где регулярно инсценируются шпионские скандалы с последующими необоснованными выдворениями российских дипломатов", - подчеркнул он.

В качестве примера последней акции подобного рода Иванов назвал распространение ложной информации о том, что главной темой беседы директора СВР Сергея Нарышкина с шейхом Мухаммедом бен Рашидом Аль Мактумом 10 февраля являлась судьба болгарского бизнесмена Васила Божкова, который якобы был задержан в Объединенных Арабских Эмиратах по требованию Болгарии по обвинению в финансовых преступлениях. "В результате проведенного нами расследования установлено, что первоисточником этих "сенсационных" сведений является представитель спецслужб Болгарии в одной из стран региона, контролируемый и поощряемый американцами, которые направляют его работу против российских интересов", - сообщил Иванов. Он подчеркнул, что "фальсификация информации о содержании встречи шейха Мухаммеда и директора СВР преследовала также цель осложнить межгосударственные отношения наших стран и сотрудничество спецслужб ОАЭ и России".

Визит Нарышкина в ОАЭ состоялся 11-12 февраля. По информации СВР, разговор шел исключительно о международных проблемах в сфере безопасности и двустороннем сотрудничестве. Заместитель председателя Народного собрания Болгарии Валерий Симеонов сообщил, что на встрече якобы поднимался вопрос об освобождении Божкова. СВР такую информацию назвали "уткой" и "больным воображением".

Теги
БолгарияСШАРоссия
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