Делегация РФ заявила в ПА ОБСЕ о визовом произволе властей Эстонии

ВЕНА, 21 февраля. /ТАСС/. Власти Эстонии без реальных оснований закрывают въезд в шенгенскую зону неугодным российским журналистам и общественным деятелям, что можно квалифицировать как визовый произвол. Об этом в пятницу заявил первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров на заседании комитета по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ в рамках ее зимней сессии.

"Власти Эстонии, прикрываясь соображениями национальной безопасности, на системной основе закрывают въезд в шенгенскую зону неугодным российским политикам, общественным деятелям, ученым, журналистам, молодежным активистам", - сказал Джабаров, занимающий пост замглавы российской делегации в ПА ОБСЕ.

Так, по его словам, в 2019 году в аэропорту Таллина были задержаны и выдворены журналисты телеканала "Звезда". Кроме того, въезд был закрыт членам организации "Молодая гвардия".

"Не вызывает сомнений, что эстонцы используют национальные полномочия по закрытию въезда в шенгенскую зону, причем устанавливают максимальные сроки, которые применяются, как правило, к злостным нарушителям, в целях сведения счетов со всеми российскими общественными деятелями, журналистами и молодежными активистами из патриотических организаций, взгляды и деятельность которых не совпадают с позициями официальных властей, - подчеркнул Джабаров. - Считаем возможным квалифицировать такую практику как визовый произвол, противоречащий смыслу и духу шенгенских соглашений".