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75-летие Победы

Лавров и глава еврейского конгресса России отметили недопустимость фальсификации истории

Стороны отметили активизацию сотрудничества между внешнеполитическим ведомством и еврейскими общественными организациями России по вопросам противодействия ксенофобии, антисемитизму и расизму

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава Российского еврейского конгресса Юрий Каннер на встрече в пятницу подчеркнули недопустимость фальсификации истории Второй мировой войны. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"Участники беседы условились о совместных мероприятиях, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Подчеркнута важность усилий по недопущению фальсификации истории Второй мировой войны и прославления приспешников нацистов, - отметили в министерстве. - В этом контексте отмечена актуальность задачи сохранения исторической правды о трагедии еврейского народа".

Стороны отметили активизацию сотрудничества между внешнеполитическим ведомством и еврейскими общественными организациями России по вопросам противодействия ксенофобии, антисемитизму и расизму. "Подчеркнуто важное значение состоявшихся в январе в Иерусалиме с участием президента РФ Владимира Путина международной конференции в память о Холокосте и церемонии открытия памятника блокадникам Ленинграда "Свеча памяти", - добавили в министерстве.

Лавров подчеркнул достойное место еврейской общины в многонациональной семье России и указал на то, что ее активная гражданская позиция и длительная традиция социальной благотворительности "способствует решению многих насущных вопросов внутри нашей страны и за ее пределами".

Министр высоко оценил вклад Российского еврейского конгресса в усилия по укреплению мира, дружбы и согласия между народами, а также развитию межконфессионального диалога, резюмировали в министерстве.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичРоссия75-летие Победы
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