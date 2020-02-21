Крашенинников: поправка о неотчуждаемости территорий РФ не коснется переговоров о границе

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Двусторонние переговоры России с другими государствами об изменении границы не подпадут под действие поправки к Конституции РФ о неотчуждаемости российских территорий. Об этом в пятницу заявил журналистам сопредседатель рабочей группы по внесению изменений в Конституцию, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

"Я думаю, что нет. Это просто другая история", - сказал Крашенинников, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС. По его словам, поправка не будет распространяться на ситуации, "когда два государства определяют те или иные границы". "У нас есть закон о госгранице. И там в рамках проведения границ проходят различные консультации. Вот на это, естественно, не будет [распространяться]", - пояснил депутат.

Как уточнил парламентарий, итоговая формулировка поправки должна быть определена 24-25 февраля в рамках рабочей группы.

Во время встречи рабочей группы с президентом РФ Владимиром Путиным 13 февраля артист Владимир Машков предложил конституционно запретить отчуждение территорий России. Президент согласился с этой идеей.

Госдума 23 января единогласно приняла в первом чтении внесенный президентом РФ Владимиром Путиным законопроект о поправке к конституции. Документ предусматривает в том числе расширение полномочий парламента, Конституционного суда РФ, запрет высшим должностным лицам иметь вид на жительство в других странах, ограничение количества президентских сроков, приоритет основного закона над международными соглашениями и усиление социальных обязательств государства. Также законопроект президента предусматривает проведение общероссийского голосования по закону о поправке к Конституции РФ. Изначально второе чтение намечалось на 11 февраля, однако в связи с большим количеством поступающих предложений срок сбора поправок был продлен до 14 февраля, а затем до 2 марта.

Ранее спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин сообщил, что Госдума может 10 марта рассмотреть президентский законопроект во втором чтении.