20 вопросов президенту: Путин об Украине
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Песков подтвердил планы Путина и Эрдогана провести телефонный разговор 21 февраля

О таких планах ранее сообщил президент Турции

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган проведут телефонный разговор вечером 21 февраля. Об этом заявил ТАСС пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Да, телефонный разговор подтверждаю. Он планируется сегодня вечером", - сказал он, комментируя заявление президента Турции о намерениях провести переговоры с Путиным в 18:00 мск в пятницу.

Эрдоган заявил о намеченном разговоре с президентом РФ в эфире телеканала CNN Turk. По его словам, он намеревается обсудить с Путиным ситуацию в сирийском Идлибе.

Кроме того, президент Турции сообщил, что президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель предложили Путину провести четырехсторонний саммит по Сирии 5 марта в Стамбуле. Однако, как утверждает Эрдоган, российский лидер "еще не дал своего согласия".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичТурцияРоссияЭрдоган, Реджеп ТайипПесков, Дмитрий Сергеевич
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