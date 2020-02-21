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Карасин назвал пропагандой обвинение России в кибератаке на грузинские сайты

По мнению представителя РФ на переговорах с Грузией, Москву обвиняют "во всех смертных грехах до того, пока это произойдет"

ТБИЛИСИ, 21 февраля. /ТАСС/. Причастность России к масштабной кибератаке на правительственные сайты Грузии в 2019 году не доказана, обвинение в этом РФ - антироссийская пропаганда. Об этом заявил в пятницу член Совета Федерации, представитель РФ на переговорах с Грузией Григорий Карасин в беседе с грузинским информационным агентством "Интерпрессньюс".

"Кажется, Россию обвиняют во всех смертных грехах до того, пока это произойдет. Будет лучше, если будем апеллировать цифрами и фактами. Доказано, что все это зло (кибератака - прим. ТАСС) идет из России? Я очень в этом сомневаюсь <...> Вы должны проверить факты. Когда есть какие-то факты и доказательства, которые это подтверждают, тогда мы можем говорить серьезно, в противном случае, все это пропаганда, пропагандистский образ жизни", - сказал он.

Карасин уверен, что подобные обвинения в адрес России ни к чему не приведут. "Сегодня мы обсуждаем региональные конфликты и вместо того, чтобы наладить диалог и контакты, укрепить доверие, люди заняты политической пропагандой и во всем винят Россию. Это ни к чему не приведет. Необходим диалог, взаимоуважение. Такой подход должен быть и на тему кибератаки", - заключил он.

В четверг официальный представитель МИД Грузии Владимир Константиниди выступил с утверждением, что за широкомасштабной кибератакой, совершенной в октябре прошлого года на правительственные и коммерческие сайты страны, якобы стояло ГУ Генштаба ВС РФ. По его словам, на это указывают итоги расследования, проведенного грузинской стороной, а также информация, полученная Тбилиси от международных партнеров. Позицию Тбилиси поддержал ряд западных стран.

Неизвестные в октябре прошлого года взломали официальный сайт президента Грузии и разместили на нем фотографии бывшего главы государства Михаила Саакашвили с надписью I'll be back ("Я вернусь"). Позже Первый канал Общественного вещателя Грузии, а также "ТВ Пирвели" заявили о кибератаке на свои серверы.

Теги
ГрузияРоссияКарасин, Григорий Борисович
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