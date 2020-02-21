20 вопросов президенту: Путин об Украине
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

МИД РФ: Москва изложила Подгорице свою оценку процесса втягивания Балкан в НАТО

С российской стороны подчеркнута важность сохранения вековых устоев, единства и сплоченности православного мира, отметили в дипведомстве

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Замглавы МИД РФ Александр Грушко на встрече с послом Черногории в Москве Рамизом Башичем изложил российскую оценку процесса втягивания балканских стран в НАТО. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении МИД РФ.

"С российской стороны подчеркнута важность сохранения вековых устоев, единства и сплоченности православного мира. Изложены принципиальные оценки процесса втягивания стран Балканского региона в НАТО", - сообщили в министерстве.

В дипведомстве отметили, что на встрече также обсуждалось состояние российско-черногорских отношений и отдельные вопросы балканской и общеевропейской проблематики.

Несмотря на массовые народные протесты, Скупщина Черногории 28 апреля 2017 года проголосовала за вступление страны в НАТО. Ранее сообщалось, что согласно опросам, большинство населения Черногории выступает против членства страны в военном блоке, бомбившем страну в 1999 году. В том же году Североатлантический альянс включил страну в свой состав.

Теги
РоссияГрушко, Александр Викторович
Реклама на ТАСС
Певица Валерия создаст партию "Сильные женщины"
Партия будет выступать за права женщин и борьбу с домашним насилием
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС