МИД РФ: Москва изложила Подгорице свою оценку процесса втягивания Балкан в НАТО

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Замглавы МИД РФ Александр Грушко на встрече с послом Черногории в Москве Рамизом Башичем изложил российскую оценку процесса втягивания балканских стран в НАТО. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении МИД РФ.

"С российской стороны подчеркнута важность сохранения вековых устоев, единства и сплоченности православного мира. Изложены принципиальные оценки процесса втягивания стран Балканского региона в НАТО", - сообщили в министерстве.

В дипведомстве отметили, что на встрече также обсуждалось состояние российско-черногорских отношений и отдельные вопросы балканской и общеевропейской проблематики.

Несмотря на массовые народные протесты, Скупщина Черногории 28 апреля 2017 года проголосовала за вступление страны в НАТО. Ранее сообщалось, что согласно опросам, большинство населения Черногории выступает против членства страны в военном блоке, бомбившем страну в 1999 году. В том же году Североатлантический альянс включил страну в свой состав.