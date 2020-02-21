20 вопросов президенту: Путин об Украине
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кризис в Сирии
Обновлено 

Путин обсудил с Совбезом РФ ситуацию в Идлибе

Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, на встрече также обсуждались текущие темы социально-экономического развития страны

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Обсуждались текущие темы социально-экономического развития страны, состоялся подробный разговор по ситуации вокруг Идлиба, особенно в контексте запланированного на сегодняшний вечер телефонного разговора президентов России и Турции", - сказал Песков журналистам.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о намерениях провести переговоры с Путиным в 18:00 мск в пятницу. Песков подтвердил эту информацию. Турецкий лидер добавил, что намеревается обсудить с Путиным ситуацию в Идлибе.

Как сообщил Песков, в совещании у главы государства приняли участие премьер-министр РФ Михаил Мишустин, заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев, глава администрации Кремля Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, министр обороны Сергей Шойгу, глава СВР Сергей Нарышкин, директор ФСБ Александр Бортников и спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичИванов, Сергей БорисовичНарышкин, Сергей ЕвгеньевичМедведев, Дмитрий АнатольевичМишустин, Михаил ВладимировичПатрушев, Николай ПлатоновичКолокольцев, Владимир АлександровичШойгу, Сергей КужугетовичБортников, Александр ВасильевичСирияТурцияРоссияКризис в СирииЭрдоган, Реджеп ТайипПесков, Дмитрий СергеевичВайно, Антон Эдуардович
Реклама на ТАСС
Певица Валерия создаст партию "Сильные женщины"
Партия будет выступать за права женщин и борьбу с домашним насилием
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС