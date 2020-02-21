Путин обсудил с постоянными членами Совбеза перспективы отношений РФ и Белоруссии

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин проинформировал постоянных членов Совета безопасности РФ об итогах состоявшегося 21 февраля телефонного разговора с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Путин проинформировал участников совещания об итогах своего сегодняшнего телефонного разговора с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Состоялся обмен мнениями о перспективах дальнейшего развития российско-белорусских отношений", - сказал представитель Кремля.

Ранее 21 февраля Лукашенко сообщил, что обсудил с Путиным вопрос процентных ставок по кредиту на БелАЭС. Он добавил также, что президент РФ во время телефонного разговора предложил ему компенсировать выпадающие из-за налогового маневра доходы Минска от экспортных пошлин.

В совещании у главы государства приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев, глава администрации Кремля Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, министр обороны Сергей Шойгу, глава СВР Сергей Нарышкин, директор ФСБ Александр Бортников и спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.