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В Чувашии создали Высший экономический совет для анализа социально-экономической ситуации

Члены совета займутся анализом и оценкой проектов законов, решений правительства республики, а также подготовкой экспертных предложений для органов власти

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Временно исполняющий обязанности главы Чувашии Олег Николаев образовал Высший экономический совет республики для проведения комплексного анализа социально-экономической ситуации в регионе, разработки предложений по приоритетным направлениям социально-экономического развития и решению проблем экономической, финансовой, социальной политики. Об этом говорится в тексте указа, опубликованного на официальном портале органов власти Чувашии.

"Постановляю образовать Высший экономический совет Чувашской Республики", - отмечается в тексте документа.

По информации пресс-службы администрации главы республики, совет будет осуществлять анализ и оценку проектов законов, решений правительства республики, а также подготовку экспертных предложений для органов власти.

В состав совета войдут представители органов исполнительной власти Чувашии, депутаты Госдумы, депутаты Государственного совета республики, члены Общественной палаты Чувашии, эксперты в области экономики и социологии, руководители организаций, предприниматели, представители общественно-деловых объединений, общественных деятелей.

"Цель совета - получить, а впоследствии и организовать работу в рамках научно-обоснованной стратегии действий органов государственной власти по управлению и развитию регионом. Главный итог его работы - реальные проекты, которые позволят диверсифицировать экономику и создавать новые рабочие места", - привели слова врио главы республики в пресс-службе администрации главы Чувашии.

Одним из кураторов деятельности новой структуры станет председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, которые приводят в пресс-службе, в создании совета прежде всего заинтересованы предприниматели, в том числе из соседних с Чувашией регионов.

Теги
РоссияАксаков, Анатолий ГеннадьевичНиколаев, Олег АлексеевичЧувашия
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