Певица Валерия создаст партию "Сильные женщины"

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Певица Валерия создаст политическую партию, которая будет выступать за права женщин и борьбу с домашним насилием. Об этом ТАСС сообщил в пятницу ее супруг и продюсер Иосиф Пригожин.

"Партия будет называться "Сильные женщины", - сказал Пригожин.

Первым шагом к созданию партии станет программа Валерии на YouTube-канале, первая серия которой будет опубликована в марте. "Программа будет называться "Почему я?". Валерия будет встречаться раз в неделю в эфире с пострадавшими женщинами", - рассказал супруг певицы.

"Проблема домашнего насилия над женщинами и детьми сегодня остро стоит на повестке дня, - подчеркнул Пригожин. - Учитывая все обстоятельства, опыт, знания, наступило время приносить пользу своей стране, всех умных женщин консолидировать вокруг себя".

Конкретные планы нового объединения могут быть сформированы к осени 2020 года. "В ближайшее время у нас [на повестке] Конституция и День Победы. А уже к осени посмотрим", - сказал Пригожин.

Валерия (настоящее имя - Алла Перфилова) - российская эстрадная певица, народная артистка России. Известность ей принесли хиты "Метелица", "Не обижай меня", "Часики", "Мы вместе" и другие.