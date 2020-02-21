Крашенинников пояснил, как сформулируют вопрос для голосования по поправке к Конституции

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Сопредседатель рабочей группы по внесению изменений в Конституцию РФ, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников пояснил, какую формулировку планируется использовать в бюллетене для общероссийского голосования по внесению изменений в основной закон.

"Там будет написано: "Согласны ли Вы с поправками в Конституцию РФ?" и ответы "да" или "нет", - сказал Крашенинников журналистам. - Это будет очень простой бюллетень".

При этом парламентарий отметил, что формат бланка для голосования пока официально не утвержден. "Но эта работа уже идет. И мы, конечно, считаем, что сам процесс голосования и процедура должны быть максимально простыми", - добавил он.

Депутат также указал на необходимость специальной защиты документа во избежание вбросов и введение механизма ответственности, "чтобы не было провокаций".

Ранее Крашенинников подтвердил ТАСС, что общероссийское голосование по изменениям в Конституции пройдет до майских праздников, в день, который сделают выходным. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству обсудит процедуру голосования на заседании 27 февраля.

Нижняя палата 23 января единогласно приняла в первом чтении внесенный президентом РФ Владимиром Путиным законопроект о поправке к конституции. Документ предусматривает в том числе расширение полномочий парламента, Конституционного суда РФ, запрет высшим должностным лицам иметь вид на жительство в других странах, ограничение количества президентских сроков, приоритет основного закона над международными соглашениями и усиление социальных обязательств государства. Также законопроект президента предусматривает проведение общероссийского голосования по закону о поправке к Конституции РФ.