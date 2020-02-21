Посольство РФ окажет максимальное содействие задержанной в Испании россиянке

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Посольство России в Испании окажет максимальное содействие задержанной в середине февраля на территории Испании россиянке Олесе Красиловой. Об этом говорится в распространенном в пятницу комментарии Департамента информации и печати МИД РФ.

"По имеющимся у нас неофициальным сведениям, помещение О. Л. Красиловой под стражу, возможно, связано с неким обращением американской стороны. Если это так, налицо новый случай продолжения властями США неприемлемой практики "охоты" за российскими гражданами по всему миру. МИД России неоднократно выпускал предупреждения об опасностях и рисках, связанных с подобными действиями американских спецслужб", - отметили в дипведомстве.

В министерстве подчеркнули, что посольство РФ в Испании "предпринимает необходимые меры по выяснению всех обстоятельств случившегося". "Продолжим самым внимательным образом следить за ситуацией, добиваться соблюдения прав и законных интересов Красиловой. Россиянке будет оказано максимально возможное содействие в рамках полномочий, имеющихся у российского загранучреждения", - указали в МИД РФ.

В российском внешнеполитическом ведомстве сообщили, что испанская полиция задержала Красилову 14 февраля при вылете из аэропорта Тенерифе-Южный. Она является сотрудницей подведомственной Россельхознадзору организации "Всероссийский центр карантина растений", прибывшая на территорию Испании в краткосрочную служебную командировку в составе официальной делегации. В настоящее время россиянка содержится в одном из пенитенциарных учреждений на острове Тенерифе, материалы ее дела переданы в следственный суд, указали на Смоленской площади.

В МИД РФ добавили, что по поручению посольства Красилову посетили сотрудники офиса почетного консула России на Канарских островах. "Задержанной были переданы теплые вещи и средства личной гигиены", - уточнили в дипведомстве.

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