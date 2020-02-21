Вице-губернатором Ленобласти по внутренней политике назначили экс-главу района Кондрашова

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 февраля. /ТАСС/. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко назначил вице-губернатором по внутренней политике бывшего главу Ломоносовского района Алексея Кондрашова, сообщила в пятницу пресс-служба областного правительства.

"Вице-губернатором Ленинградской области по внутренней политике назначен Алексей Олегович Кондрашов. Соответствующее распоряжение подписал губернатор региона Александр Дрозденко", - говорится в сообщении пресс-службы.

Он сменил на этом посту Сергея Перминова, который в январе перешел на другую работу.

Алексею Кондрашову 45 лет. он - кандидат экономических наук, работал в контрольно-счетной палате Ленинградской области, в администрации Невского района Санкт-Петербурга, был главой администрации Кировского района Санкт-Петербурга. "С ноября 2014 года и до момента назначения на должность вице-губернатора Ленинградской области по внутренней политике - глава администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район", - уточнили в пресс-службе.