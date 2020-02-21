Шувалов хочет внести в Конституцию понятие бизнеса как создающий новую РФ передовой класс

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Глава ВЭБ Игорь Шувалов предложил рабочей группе по обсуждению поправок в Конституцию внести в основной закон РФ определение предпринимательства как деятельности, связанной с созданием ценностей, а самих предпринимателей обозначить как передовой класс, создающий новую Россию.

"Мое обращение <…> - рассмотреть возможность определения в конституции, в высшем законодательном акте РФ, предпринимательства как деятельности, которая связана с образованием ценностей. Это ценная деятельность, и люди, осуществляющие предпринимательскую деятельность, - передовой класс тех, кто создает новую Россию", - заявил Шувалов в ходе пленарного заседания международной конференции "Пробелы в позитивном праве: доктрина и практика".

Он напомнил, что предпринимательство было определено в РФ в 1991 году законом о предпринимательской деятельности, а затем, в 1994 году, - в первой части гражданского кодекса. С тех пор, по словам Шувалова, "в международной и нашей собственной экономической практике" многое изменилось, и получение прибыли уже не является таким важным признаком в этом определении.

Глава ВЭБ также подчеркнул, что в настоящее время и в гражданском, и в корпоративном законодательстве РФ отсутствует четкое определение предпринимательства, а это необходимо для взаимоотношений на рынке. "Мы часто не можем даже провести линию для того, чтобы определить материальные нормы права, когда рассматриваем в судах те или иные вопросы, а иногда даже по подсудности не можем определить - где вопросы должны рассматриваться в той или иной судебной инстанции, поскольку нет этого четкого подраздела", - пояснил Шувалов.