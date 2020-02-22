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Вершинин: РФ будет остро ставить вопрос о невыдаче виз США для участия в мероприятиях ООН

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Россия намерена остро ставить вопрос о невыдаче виз США для участия в мероприятиях ООН в Нью-Йорке. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин в интервью ТАСС.

Он назвал "абсолютно возмутительной" ситуацию, при которой сторона, на территории которой размещена штаб-квартира ООН, отказывает в визах и в возможности приехать и нормально работать представителям стран - членов ООН. "Есть специальный комитет по сношениям со страной пребывания. Он уже заседал и будет работать дальше, и мы будем остро ставить этот вопрос", - подчеркнул Вершинин.

Теги
СШАРоссияВершинин, Сергей Васильевич
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