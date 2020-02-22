Толстой: десятки парламентариев за два дня подписали декларацию об исторической памяти

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Несколько десятков представителей зарубежных парламентов за прошедшие два дня зимней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Вене поставили свои подписи под предложенной РФ декларацией о недопустимости пересмотра итогов Второй мировой войны. Об этом корреспогнденту ТАСС в субботу сообщил глава российской делегации в ассамблее, вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

"За два дня сессии ПА ОБСЕ наша декларация о недопустимости пересмотра итогов Второй мировой войны получила десятки новых подписей. К ней присоединились парламентарии из Греции, Молдавии, Сербии, Марокко, Таджикистана, Узбекистана, Армении, Белоруссии и даже с Украины", - сказал он.

Толстой подчеркнул, что данный документ "не содержит абсолютно никакой политической составляющей". "Речь в нем идет о необходимости сохранения памяти о Великой Победе, которая объединяет все народы, вместе победившие фашизм, и о необходимости предотвращения возрождения нацизма в Европе", - добавил он.

Вице-спикер при этом выразил сожаление в связи с тем, что "в год 75-летней годовщины окончания войны такая декларация вообще понадобилась" и что до европейцев приходится доносить, "казалось бы, очевидные факты". "Безмерно стыдно перед нашими ветеранами за то, что происходит в отдельных странах, за то, что герои той войны вынуждены наблюдать весь этот ужас и вакханалию, когда места захоронений воинов, отдавших жизнь за свободу целого континента, ровняют с землей бульдозерами", - резюмировал Толстой.

В кулуарах зимней сессии ПА ОБСЕ копия декларации была также передана заместителю главы делегации Конгресса США, сенатору-республиканцу Роджеру Уикеру. Позже Уикер заявил ТАСС, что не будет подписывать документ в его нынешнем виде, полагая, что ряд его положений, в частности о защите памятников советским солдатам, может получить интерпретацию, которая не встретит поддержку среди большей части стран - членов ПА ОБСЕ.

О декларации

Данную декларацию делегация России представила в ходе прошедшей зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы. В тексте осуждаются уничтожение захоронений воинов, павших за освобождение Европы от нацизма, а также искажение уроков истории "в угоду политической конъюнктуре". Документ призывает внести в учебники по истории в странах - участницах Совета Европы правдивую информацию о Второй мировой войне с учетом позиций, утвержденных Нюрнбергским трибуналом в 1947 году.

В декларации указывается, что в преддверии 75-й годовщины окончания войны подписавшие декларацию члены ПАСЕ осуждают "любые попытки искажения исторической правды" и призывают поддержать "глобальную инициативу о признании победы над нацизмом во Второй мировой войне и памятников борцам с нацизмом во всех странах всемирным мемориалом наследия человечества".

Документ получил статус письменной декларации, означающий, что текст отражает позицию только тех парламентариев, которые поставили под ним свои подписи.