Грушко: Россия поддержит встречу в стамбульском формате по Сирии в надежде на прогресс

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Россия поддержит проведение встречи в стамбульском формате (Россия, Турция, Германия, Франция) по сирийскому урегулированию в надежде на продвижение ситуации в Сирии в правильном направлении, заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко в субботу в интервью программе "Большая игра" на Первом канале.

"Вот стамбульский саммит - мы, конечно, всегда поддерживаем любые международные мероприятия, в том числе с участием руководителей государств, если они дают надежду на продвижение вперед либо служат для поддержки процессов, которые развиваются в правильном направлении. Поэтому и отношение к стамбульскому саммиту будет именно таким", - сказал он.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что возможность проведения саммита лидеров России, Турции, Германии и Франции по сирийскому урегулированию обсуждается, но конкретных согласований пока нет. По его словам, если все четыре лидера посчитают это необходимым, то "возможность проведения такой встречи" не исключена.

Единственная четырехсторонняя встреча по Сирии с участием лидеров РФ, Турции, Германии и Франции состоялась в Стамбуле в октябре 2018 года.

В начале февраля ситуация в Идлибе резко обострилась. Это произошло после того, как российские и турецкие военные предприняли очередную попытку ввести режим тишины, однако террористы лишь усилили свои атаки. В среду президент Турции сообщил о готовности Анкары задействовать всю свою боевую мощь в случае проведения операции в Идлибе. Он также заявил, что начало новой военной операции в Идлибе является "лишь вопросом времени", все приготовления для ее проведения уже завершены.