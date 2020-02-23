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Гибель иранского генерала Касема Сулеймани

Богданов: США хотели "половить рыбку в мутной воде", убив Сулеймани

Как отметил замглавы МИД РФ, иногда складывается впечатление, что "определенные силы в американской элите" заинтересованы в дестабилизации ближневосточного пространства

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Убийство иранского генерала Касема Сулеймани было попыткой США "половить рыбку в мутной воде", воспользовавшись политической неопределенностью и конфликтами на Ближнем Востоке. Такое мнение выразил спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов в интервью греческому еженедельнику "То Вима", перевод которого опубликован в воскресенье на сайте МИД РФ.

"Иногда складывается впечатление, что определенные силы в американской элите заинтересованы не в нормализации, а, наоборот, - в дестабилизации ближневосточного пространства. С тем, чтобы воспользовавшись политической неопределенностью и незатихающими конфликтами, половить, как говорится, рыбку в мутной воде. Из этой серии - ликвидация Касема Сулеймани, который, кстати, вносил существенный вклад в дело борьбы с терроризмом, в частности разгром ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в РФ)", - рассказал Богданов изданию.

При этом он отметил, что осуществление намерений "покончить с войнами на Ближнем Востоке" и сократить американское военное присутствие в горячих точках, которые озвучил президент США Дональд Трамп во время выступления в Конгрессе 5 февраля, "оздоровило бы ситуацию в регионе".

Богданов добавил, что координация усилий России, Турции и Ирана, к примеру в рамках астанинского формата, "способствует снижению уровня напряженности в ближневосточном регионе и ведет к общей стабилизации обстановки".

Обстановка на Ближнем Востоке резко обострилась в ночь на 3 января после ракетного удара США в районе багдадского аэропорта, в результате которого погиб командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) Касем Сулеймани. В ответ Тегеран в ночь на 8 января нанес ракетный удар по двум объектам в Ираке, которые использовали американские военные, - базе Айн-эль-Асад и аэропорту Эрбиля.

Теги
СШАИранТурцияРоссияБогданов, Михаил ЛеонидовичТрамп, ДональдГибель иранского генерала Касема Сулеймани
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