Песков: саммит по Сирии состоится в случае согласования участниками даты его проведения

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Четырехсторонний саммит по сирийскому урегулированию с участием России, Германии, Франции и Турции состоится, если удастся согласовать графики президентов этих стран. Об этом заявил в воскресенье пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

"Президент [России Владимир] Путин является сторонником проведения саммита. [Если] удастся согласовать графики четырех президентов, то, конечно, такой саммит состоится", - сказал он.

"Президент [России] на этой неделе уделял очень большое внимание ситуации в Сирии и кризисной ситуации, в частности вокруг Идлиба", - добавил представитель Кремля.

В четверг состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель. По словам официального представителя кабмина ФРГ Штеффена Зайберта, Меркель и Макрон объявили о своей готовности вместе встретиться с Путиным и турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, "чтобы достигнуть политического решения кризиса".

Единственная четырехсторонняя встреча по Сирии с участием лидеров РФ, ФРГ, Франции и Турции состоялась в Стамбуле в октябре 2018 года.

В начале февраля ситуация в Идлибе резко обострилась. Это произошло после того, как российские и турецкие военные предприняли очередную попытку ввести режим тишины, однако террористы лишь усилили свои атаки. В среду президент Турции сообщил о готовности Анкары задействовать всю свою боевую мощь в случае проведения операции в Идлибе. Он также заявил, что начало новой военной операции в Идлибе является "лишь вопросом времени", все приготовления для ее проведения уже завершены.