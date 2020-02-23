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Кризис в Сирии

Путин: российская армия уничтожила в Сирии хорошо оснащенные террористические группировки

По словам президента, военнослужащие предотвратили на дальних рубежах крупные угрозы для России

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Военнослужащие России уничтожили в Сирии хорошо оснащенные группировки террористов и предотвратили на дальних рубежах крупные угрозы для РФ. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин, выступая на торжественном концерте в честь Дня защитника Отечества.

Он подчеркнул, что сегодня безопасность страны "в надежных руках", а российские офицеры и солдаты последовательно и настойчиво, "на новом уровне" ведут боевую учебу. По словам президента, они наращивают свое воинское мастерство во время стратегических учений и тренировок, марш-бросков.

Свои боеспособность и высокий профессионализм, силу духа и лучшие качества, как отметил Путин, они уверенно подтвердили в ходе операции в Сирийской Арабской Республике. "Они уничтожили крупные, хорошо оснащенные террористические группировки, на дальних рубежах предотвратили большие угрозы для нашей родины, помогли и сирийцам сохранить суверенитет страны", - сказал президент РФ.

В этот день глава государства поблагодарил вновь за службу всех участников боевых действий в Сирии.

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Путин, Владимир ВладимировичСирияРоссияКризис в Сирии
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