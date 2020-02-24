Главы МИД России и Таджикистана обсудят региональную безопасность и двусторонние отношения

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в понедельник проведет переговоры с таджикистанским коллегой Сироджиддином Мухриддином. Как отмечается в комментарии российского дипведомства, главы МИД планируют обсудить актуальные вопросы двусторонних отношений и перспективы дальнейшего сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной областях. Важное место в беседе займут проблемы международной и региональной повесток, представляющие взаимный интерес.

"Внимание будет уделено продвижению торгово-экономического и культурно-гуманитарного взаимодействия, а также координации двух стран в форматах СНГ, ОДКБ и ШОС. Стороны сверят оценки состояния региональной безопасности, текущей ситуации в Афганистане, антитеррористического и антинаркотического сотрудничества", - сообщила ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова. Кроме того, ожидается подписание программы сотрудничества внешнеполитических ведомств России и Таджикистана на 2020 год.

В духе стратегического партнерства

На Смоленской площади напомнили, что Таджикистан является стратегическим партнером и союзником России в Центрально-Азиатском регионе. "Российско-таджикистанские отношения отличает насыщенность политического диалога, высокий уровень доверия и плотный характер кооперации в различных областях", - подчеркивается в комментарии министерства.

Проявляется столь высокий уровень сотрудничества во всех сферах взаимодействия: от политического диалога, в том числе в многостороннем формате, совместного противодействия угрозам безопасности до торгово-экономического партнерства и культурно-гуманитарного обмена. На прошлой неделе было подтверждено участие президента Таджикистана Эмомали Рахмона в мероприятиях в честь 75-летия со дня Победы в Великой Отечественной войне.

Россия является одним из ключевых инвесторов в экономику центральноазиатской республики. Объем российских накопленных прямых капиталовложений составляет $1,6 млрд - 17,2% от всех иностранных инвестиций, приводят данные в МИД РФ. Одну из определяющих ролей в этой сфере играет активно действующая межправкомиссия по экономическому сотрудничеству, 17-е заседание пройдет в текущем году в Москве.

Кроме того, в российском дипведомстве отмечают заинтересованность в расширении поставок высококачественной пищевой и сельскохозяйственной продукции из Таджикистана. Для этого ведется работа по оптимизации транспортно-логистической инфраструктуры и профильного законодательства. Уделяется внимание взаимодействию по миграционным вопросам, что занимает видное место в двусторонних отношениях, так как в России находятся около 1 млн таджикистанских граждан. Стороны работают над улучшением условий пребывания представителей республики в РФ, в частности совершенствуется нормативно-правовая база в этой области.

В Таджикистане успехом пользуется российское высшее образование. Свыше 20 тыс. пребывающих в РФ граждан республики - студенты. Кроме того, более 7 тыс. таджикистанских студентов учатся в филиалах российских вузов и Российско-таджикском (славянском) университете. Недавно подписанное странами межправительственное соглашение о строительстве в республике пяти русскоязычных школ должно стать хорошим подспорьем для таджикистанцев, планирующих продолжить учебу в России.

Безопасность во главе угла

К приоритетным задачам Москва и Душанбе относят взаимодействие по вопросам безопасности, что включает в себя оборонное, военно-техническое и антинаркотическое сотрудничество, а также совместные усилия по борьбе с терроризмом, "особенно с учетом вызовов и угроз, исходящих с территории Афганистана, имеющего более 1300 км общей границы с Таджикистаном".

В Таджикистане находится крупнейшая постоянная сухопутная группировка российских войск за пределами РФ - 201-я российская военная база Центрального военного округа. Соглашение, подписанное в 2012 году в Душанбе министрами обороны РФ и Таджикистана в присутствии глав двух государств, предусматривает нахождение российских военных в этой центральноазиатской стране до 2042 года. Существует возможность пролонгации соглашения по истечении этого срока.

Документ также предоставляет российской базе, ее персоналу и членам семей военнослужащих статус, аналогичный статусу административно-технического персонала дипломатических представительств. Это означает иммунитет личного состава, членов семей военнослужащих, а также имущества базы. В МИД РФ подчеркивают, что база является "надежным заслоном на пути распространения экстремизма, терроризма и незаконного наркотрафика и значимым фактором стабильности и безопасности в регионе, отвечающим интересам всех союзников по ОДКБ".