Лавров заявил, что Россия и Турция готовят новую серию консультаций по Идлибу

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Москва и Анкара готовят новую серию консультаций по ситуации в провинции Идлиб (Сирия). Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Сейчас готовится очередная серия консультаций, которая, мы надеемся, сможет вывести нас на договоренность о том, как добиться того, чтобы это действительно была зона деэскалации и чтобы там не хозяйничали террористы", - сказал он.

Как отметил глава МИД РФ, турецкие военные Идлибе понимают, что борьба в зоне деэскалации ведется именно с террористами. "Никто никогда не договаривался в рамках достигнутых соглашений между президентами России и Турции, что по террористам не будут наноситься ответные удары в случае, если они будут пытаться действовать, как они стали действовать, - подчеркнул Лавров. - Я уверен, что турецкие военные, которые работают "на земле", все прекрасно видят и понимают. Тем более, что много раз террористы атаковали наши позиции, позиции сирийских войск, сирийские гражданские объекты буквально с той точки, где развернуты наблюдательные посты Турецкой Республики".

Лавров отметил, что Москва будет противостоять любым попыткам оправдать террористов. "Мы будем категорически противодействовать любым попыткам оправдать террористов, которые в качестве таковых определены Советом Безопасности ООН", - сказал министр.

Он выразил надежду на положительный результат диалога между РФ и Турцией по Идлибу. "Надеюсь, что продолжающиеся контакты между нашими и турецкими военными с участием дипломатов и служб безопасности завершатся позитивно, и мы сможем сделать так, чтобы террористы не хозяйничали в этой части Сирии, как, собственно, они нигде больше не должны хозяйничать", - подчеркнул Лавров.

В начале февраля ситуация в Идлибе резко обострилась. Это произошло после того, как российские и турецкие военные предприняли очередную попытку ввести режим тишины, однако террористы лишь усилили свои атаки. На прошлой неделе президент Турции Тайип Эрдоган сообщил о готовности Анкары задействовать всю свою боевую мощь в случае проведения операции в Идлибе. Он также заявил, что начало новой военной операции в Идлибе является "лишь вопросом времени", все приготовления для ее проведения уже завершены.