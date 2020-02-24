Лавров: заявления США о возможности диалога с "Джебхат ан-Нусрой" неприемлемы

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Москва считает неприемлемыми высказывания официальных лиц Вашингтона о возможности диалога с "Джебхат ан-Нусрой" (запрещенная в РФ террористическая группировка). Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Таджикистана Сироджиддином Мухриддином.

По его словам, РФ тревожит отношение к "Джебхат ан-Нусре" со стороны некоторых западных государств, включая США. "Обе эти структуры - и "Джебхат ан-Нусра" и "Хайят Тахрир аш-Шам" (одно из названий "Джебхат ан-Нусры") - официально включены в списки террористических организаций, которые составляет Совет Безопасности ООН, они также включены в национальный список террористических организаций в США. Тем не менее, уже не первый раз официальные лица Вашингтона, включая специального представителя США по Сирии господина Джеймса Джеффри, допускают высказывания, из которых следует, что они рассматривают "Хайят Тахрир аш-Шам" уж не такой и террористической организацией и что с ней можно было бы при каких-то обстоятельствах наладить диалог. Такие намеки, достаточно прозрачные, мы слышим не первый раз и считаем их абсолютно неприемлемыми", - указал он.

По словам министра, договоренности РФ и США по урегулированию сирийского кризиса, достигнутые осенью 2016 года, не были реализованы, потому что "американцы не смогли, а многие говорят, что и не захотели, разводить тех, кто с ними сотрудничал, и "Джебхат ан-Нусру", полагая и рассчитывая, что "Джебхат ан-Нусра" достаточно серьезной обладает силой, чтобы противодействовать законному сирийскому правительству и чтобы ее можно было сохранить на случай, если она понадобится для усиления военных действий против законного президента и законного правительства САР".

В сентябре 2016 года Лавров и госсекретарь США Джон Керри согласовали в Женеве пакет из пяти документов, призванных установить режим прекращения боевых действий в Сирии и заложить основу для возобновления политического процесса. Эти документы включали в себя разграничение оппозиции и террористов и нанесение по последним совместных ударов авиации США и РФ, процедуры реагирования на нарушения перемирия, вопросы доставки гуманитарной помощи.