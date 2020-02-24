{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Лавров: заявления США о возможности диалога с "Джебхат ан-Нусрой" неприемлемы

Как отметил глава МИД РФ, договоренности РФ и США по урегулированию в Сирии не были реализованы, потому что американцы не стали "разводить тех, кто с ними сотрудничал"

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Москва считает неприемлемыми высказывания официальных лиц Вашингтона о возможности диалога с "Джебхат ан-Нусрой" (запрещенная в РФ террористическая группировка). Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Таджикистана Сироджиддином Мухриддином.

По его словам, РФ тревожит отношение к "Джебхат ан-Нусре" со стороны некоторых западных государств, включая США. "Обе эти структуры - и "Джебхат ан-Нусра" и "Хайят Тахрир аш-Шам" (одно из названий "Джебхат ан-Нусры") - официально включены в списки террористических организаций, которые составляет Совет Безопасности ООН, они также включены в национальный список террористических организаций в США. Тем не менее, уже не первый раз официальные лица Вашингтона, включая специального представителя США по Сирии господина Джеймса Джеффри, допускают высказывания, из которых следует, что они рассматривают "Хайят Тахрир аш-Шам" уж не такой и террористической организацией и что с ней можно было бы при каких-то обстоятельствах наладить диалог. Такие намеки, достаточно прозрачные, мы слышим не первый раз и считаем их абсолютно неприемлемыми", - указал он.

По словам министра, договоренности РФ и США по урегулированию сирийского кризиса, достигнутые осенью 2016 года, не были реализованы, потому что "американцы не смогли, а многие говорят, что и не захотели, разводить тех, кто с ними сотрудничал, и "Джебхат ан-Нусру", полагая и рассчитывая, что "Джебхат ан-Нусра" достаточно серьезной обладает силой, чтобы противодействовать законному сирийскому правительству и чтобы ее можно было сохранить на случай, если она понадобится для усиления военных действий против законного президента и законного правительства САР".

В сентябре 2016 года Лавров и госсекретарь США Джон Керри согласовали в Женеве пакет из пяти документов, призванных установить режим прекращения боевых действий в Сирии и заложить основу для возобновления политического процесса. Эти документы включали в себя разграничение оппозиции и террористов и нанесение по последним совместных ударов авиации США и РФ, процедуры реагирования на нарушения перемирия, вопросы доставки гуманитарной помощи.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичСШАСирияРоссияКерри, Джон
Реклама на ТАСС
Лавров: Россия и Таджикистан озабочены присутствием террористов на севере Афганистана
Глава российского МИД подчеркнул, что договоренности о взаимодействии в военной и военно-технической областях будут выполняться в полном объеме
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС