Лавров: Россия и Таджикистан озабочены присутствием террористов на севере Афганистана

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Россия поможет Таджикистану и его соседям в отражении террористической угрозы, которая исходит в том числе от присутствия террористов-боевиков в северных районах Афганистана. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с таджикистанским коллегой Сироджиддином Мухриддином.

По его словам, стороны уделили большое внимание ситуации в соседнем Афганистане. "Мы выразили озабоченность присутствием боевиков международных террористических организаций в северных афганских провинциях, по сути дела, на границе с Таджикистаном и другими центральноазиатскими партнерами, - отметил он. - Мы подтвердили готовность содействовать мирному процессу в этой многострадальной стране, в том числе с использованием московского формата, возможностей ОДКБ и Контактной группы ШОС - Афганистан".

"Договоренности о взаимодействии в военной и военно-технической областях, включая дальнейшую модернизацию вооруженных сил Таджикистана, будут и впредь выполняться в полном объеме, - подчеркнул глава российского дипведомства. - РФ будет и впредь оказывать странам Центральной Азии необходимую помощь в деле борьбы с терроризмом, экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков. У нас единое мнение, что серьезным фактором стабильности и безопасности в регионе Центральной Азии остается 201-я военная база РФ в Таджикистане".

Лавров подтвердил, что "Россия будет и далее всемерно способствовать тенденции активизации взаимодействия между всеми пятью центральноазиатскими государствами".

Сотрудничество с РФ

Таджикистан плотно взаимодействует с Россией по вопросам, связанным с нестабильной ситуаций в Афганистане. Об этом заявил в понедельник глава МИД Таджикистана Сироджиддин Мухриддин на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

"Тесно сотрудничаем в этом направлении на двусторонней основе с РФ, другими странами и международными организациями. Налажено взаимодействие по этим всем вопросам и в рамках ОДКБ", - сказал он.

Министр указал, что началась работа над принятием целевой межгосударственной программы по укреплению таджикско-афганской границы на основе решения Совета коллективной безопасности ОДКБ от сентября 2013 года. "Наши эксперты совместно уже с секретариатом ОДКБ скоро завершают разработку этой программы. И мы надеемся, что во время председательства России в ОДКБ, эта программа будет согласована и одобрена", -добавил он.

Глава МИД Таджикистана подчеркнул, что в приграничных с Таджикистаном северных провинциях Афганистана наблюдается активизация террористических группировок, что приводит к потерям среди пограничных войск Таджикистана и ведет к значительным финансовым и материально-техническим затратам.

Министр отметил, что Таджикистан, как самые ближайший сосед Афганистана, заинтересован в становлении мира и стабильности в соседней стране. "Отмечу вклад нашей страны в этот процесс путем подготовки военных кадров, образования студентов, строительства мостов и другой жизненно важной инфраструктуры, поставки электроэнергии, цемента и других нужд Афганистана", - указал он.

Он также напомнил, что Таджикистан принял в этом году председательство в Стамбульском процессе по Афганистану. "Планируем план мероприятий, нацеленных на привлечение доноров по оказанию экономической помощи Афганистану", - подчеркнул Мухриддин.