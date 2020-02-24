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Предложения по изменениям в Конституции

Клишас: Путин в рамках поправок к Конституции оставил базовые права и свободы нетронутыми

Сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении изменений в Конституцию Андрей Клишас заявил, что всего будет порядка 40 поправок

ВАШИНГТОН, 24 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в рамках поправок в Конституцию исключил любые изменения фундаментальных прав человека. Об этом сообщил газете The Washington Post сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении изменений в Конституцию, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

"Многие предложения повторяют друг друга <...>. Наша задача как рабочей группы посмотреть на эти предложения, обсудить с представителями гражданского общества и затем определить, какие предложения получат наибольшую общественную поддержку, и исходя из этого работать над текстами поправок", - отметил Клишас.

Сопредседатель группы сказал, что всего будет порядка 40 поправок.

"Мы обсуждали ситуацию с президентом несколько раз. Его позиция очень твердая и сильная, он заявил, что базовые права и свободы останутся нетронутыми", - заявил парламентарий.

Госдума 23 января единогласно приняла в первом чтении внесенный президентом законопроект о поправке к Конституции. Документ предусматривает расширение полномочий парламента, Конституционного суда РФ, запрет высшим должностным лицам иметь вид на жительство в других странах, ограничение количества президентских сроков, приоритет основного закона над международными соглашениями и усиление социальных обязательств государства. Также законопроект президента предусматривает проведение общероссийского голосования по закону о поправке к Конституции РФ. Изначально второе чтение намечалось на 11 февраля, однако в связи с большим количеством поступающих предложений срок сбора поправок был продлен до 14 февраля, а затем до 2 марта.

Ранее спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин сообщил, что Госдума может 10 марта рассмотреть президентский законопроект во втором чтении.

Теги
РоссияКлишас, Андрей АлександровичПредложения по изменениям в Конституции
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