Лавров в Женеве провел встречу с генсеком ООН

ЖЕНЕВА, 24 февраля. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров встретился в понедельник в Женеве с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. На встрече также присутствовал спецпосланник генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен.

Стороны тепло поприветствовали друг друга и обменялись рукопожатием, далее беседа продолжилась за закрытыми для прессы дверями.

Российский министр прибыл в Женеву для участия в сегменте высокого уровня 43-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ) и выступления на Конференции по разоружению 25 февраля.

Как ранее сообщал официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик, ожидалось, что участники встречи могут обсудить ситуацию в сирийском Идлибе, резко обострившуюся в начале февраля. Обострение произошло после того, как российские и турецкие военные предприняли очередную попытку ввести режим тишины, однако террористы лишь усилили свои атаки. На прошлой неделе президент Турции Тайип Эрдоган сообщил о готовности Анкары задействовать всю свою боевую мощь в случае проведения операции в Идлибе. Он также заявил, что начало новой военной операции в Идлибе является "лишь вопросом времени", все приготовления для ее проведения уже завершены.