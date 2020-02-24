{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Лавров в Женеве провел встречу с генсеком ООН

Беседа состоялась за закрытыми для прессы дверями

ЖЕНЕВА, 24 февраля. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров встретился в понедельник в Женеве с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. На встрече также присутствовал спецпосланник генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен.

Стороны тепло поприветствовали друг друга и обменялись рукопожатием, далее беседа продолжилась за закрытыми для прессы дверями.

Российский министр прибыл в Женеву для участия в сегменте высокого уровня 43-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ) и выступления на Конференции по разоружению 25 февраля.

Как ранее сообщал официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик, ожидалось, что участники встречи могут обсудить ситуацию в сирийском Идлибе, резко обострившуюся в начале февраля. Обострение произошло после того, как российские и турецкие военные предприняли очередную попытку ввести режим тишины, однако террористы лишь усилили свои атаки. На прошлой неделе президент Турции Тайип Эрдоган сообщил о готовности Анкары задействовать всю свою боевую мощь в случае проведения операции в Идлибе. Он также заявил, что начало новой военной операции в Идлибе является "лишь вопросом времени", все приготовления для ее проведения уже завершены.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичРоссия
Реклама на ТАСС
Кризис в Сирии
Лавров обсудил ситуацию в Сирии с генсеком ООН
Также стороны рассмотрели вопросы взаимодействия России с секретариатом ООН
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС