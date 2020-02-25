Лавров в Женеве расскажет об опасности химического терроризма и милитаризации космоса

ЖЕНЕВА, 25 февраля. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров примет во вторник участие в сегменте высокого уровня 43-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ) в Женеве и выступит на Конференции по разоружению. У министра также запланированы встречи с верховным комиссаром ООН по правам человека Мишель Бачелет и другими зарубежными коллегами. Кроме того, состоится традиционный рабочий завтрак Лаврова с руководителями расположенных в Женеве ведущих международных организаций.

Очередная сессия СПЧ ООН открылась в понедельник, в числе основных ее тем, как отметили в МИД РФ, - соблюдение прав человека в ходе борьбы с терроризмом, предотвращение пыток, обеспечение свободы вероисповедания, предупреждение геноцида и борьба с дискриминацией меньшинств. "Наряду с этим состоится рассмотрение ситуации с правами человека в Сирии, на Украине, в КНДР, Иране, Мьянме, Мали, Эритрее, Бурунди, Южном Судане, Центрально-Африканской Республике, Демократической Республике Конго и на оккупированных палестинских территориях", - указали в дипведомстве.

Российские и зарубежные некоммерческие структуры проведут на полях сессии ряд мероприятий, включая дискуссию на тему "Соблюдение языковых прав на европейском пространстве: позитивная практика и современные вызовы".

В Москве ранее неоднократно выступали в пользу выстраивания взаимоуважительного диалога по вопросам защиты прав человека, а также привлекали внимание зарубежных партнеров к тому, что недопустимо использовать эту сферу для вмешательства во внутренние дела других государств и навязывания собственных ценностей.

Актуальная площадка

С предыдущего выступления Лаврова на Конференции по разоружению в марте прошлого года ситуация в этой сфере не только не улучшилась, но и сделала опасный поворот: в августе по инициативе США прекратил действие российско-американский Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), а предложение президента РФ Владимира Путина ввести мораторий на развертывание РСМД в Европе и других регионах осталось без ответа Запада. Не сдвинулась с мертвой точки и проблематика Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ): Вашингтон так и не определился по вопросу о его продлении, хотя Москва многократно предлагала это сделать.

Российская сторона использует площадку конференции для того, чтобы привлечь внимание к накопившимся в этой сфере проблемам. "Конференция по разоружению является ключевым элементом разоруженческого механизма ООН, уникальной площадкой, объединяющей ведущие государства мира", - отметили в МИД.

Безопасный космос

Предотвращение гонки вооружений в космическом пространстве является одним из приоритетов РФ. Вопрос приобретает особую актуальность на фоне решений США и Франции приступить к реализации военно-космических программ.

"Совместно с Китаем мы внесли на Конференции по разоружению проект договора о предотвращении размещения оружия в космическом пространстве, применения силы или угрозы силой в отношении космических объектов, являющийся на сегодняшний день единственным документом в области предотвращение гонки вооружений в космическом пространстве, на основе которого должна начаться полноформатная переговорная деятельность", - подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве.

Промежуточным шагом к данному договору является международная инициатива о неразмещении первыми оружия в космосе, "которая на данный момент выступает единственным реально действенным инструментом сохранения космоса свободным от оружия", добавили в МИД.

Работа над конвенцией

В Москве особое внимание уделяют вопросу противодействия попаданию в руки террористов оружия массового уничтожения (ОМУ). "Принимая во внимание возрастающие угрозы применения террористами химических веществ и биологических агентов в качестве оружия, в 2016 году мы выступили с инициативой по разработке на Конференции по разоружению в Женеве международной Конвенции по борьбе с актами химического и биологического терроризма, - указали в МИД. - С актуальностью проблематики противодействия ОМУ-терроризму согласны все без исключения государства". При этом российская инициатива, как особо отметили в дипведомстве, не ущемляет интересов ни одной из стран.

Предложенная конвенция "призвана устранить имеющиеся в международно-правовой базе пробелы в контексте противодействия ОМУ-терроризму, а также способствовать разблокированию переговорной работы" в рамках Конференции по разоружению, и в Москве рассматривают продвижение данной инициативы в качестве одной из приоритетных задач. "Заинтересованы во включении ее в проект программы работы форума и создании рабочей группы для согласования ключевых элементов Конвенции. Продолжим работу с делегациями в интересах ее поддержки", - добавили в министерстве.

Российская сторона также рассчитывает на подключение к предметной работе по документу всех государств, включая оппонентов, "несмотря на серьезные расхождения в позициях".