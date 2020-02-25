20 вопросов президенту: Путин о первых шагах в реализации нацпроектов
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Интервью Владимира Путина ТАСС

Путин держит подчиненных в напряжении, чтобы не расслаблялись

По мнению президента, "нужно, чтобы подчиненных потряхивало, чтобы люди чувствовали свою ответственность"

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин рассказал, что критикует подчиненных, чтобы держать их "под административным давлением и напряжением" для улучшения качества работы.

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"Я должен всегда держать не просто руку на пульсе, а должен держать их [подчиненных] всех под напряжением - тех, кто выполняет эти задачи [по реализации нацпроектов]", - признался глава государства в интервью ТАСС для проекта "20 вопросов Владимиру Путину". По его мнению, "нужно, чтоб [подчиненных] потряхивало, чтобы люди чувствовали свою ответственность, и [они] должны быть под постоянным административным давлением и напряжением".

По словам президента, стоит только снять такое напряжение, "народ начинает расслабляться".

 

Новую серию видеоинтервью смотрите на сайте - https://putin.tass.ru

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