20 вопросов президенту: Путин о первых шагах в реализации нацпроектов
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Интервью Владимира Путина ТАСС

Путин: для запуска некоторых крупных проектов пришлось "цыкнуть" на министров

Президент рассказал, что ему пришлось "цыкнуть" на Алексея Кудрина, который был против таких проектов из-за дороговизны

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Обсуждение ряда крупных инфраструктурных проектов с бывшим главой Минфина Алексеем Кудриным и экс-министром экономики Германом Грефом проходило непросто, рассказал президент РФ Владимир Путин. Как отметил он в интервью ТАСС для проекта "20 вопросов Владимиру Путину", в ряде случаев ему пришлось "цыкнуть" на Кудрина, который был против таких проектов из-за их дороговизны.

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"Он [Кудрин] по каждому вопросу был против, - поделился воспоминаниями Путин. - Например, он был категорически против строительства кольцевой дороги в Петербурге". "Они вместе с [Германом] Грефом, министр экономики и министр финансов, приходили ко мне дважды, - отметил президент. - Когда я уж на них там "цыкнул", тогда они деньги выделили на строительство кольцевой дороги вокруг Петербурга".

Президент рассказал, что точно так же приходилось действовать и в отношении других крупных инфраструктурных проектов. По его словам, Кудрин и Греф были против строительства моста на остров Русский, некоторых инфраструктурных объектов в Сочи. "Говорили: не надо, дорого", - пояснил российский лидер. "Всегда это аргументировалось тем, что есть другие, более важные задачи, нужно заботиться о макроэкономической ситуации, нельзя разбалансировать бюджет", - добавил Путин. Но он с удовлетворением отметил, что эти объекты все-таки были построены и успешно работают.

При этом глава государства подчеркнул, что со временем Кудрин поменял свою точку зрения в отношении крупных бюджетных трат. "Теперь он считает, что ресурсов достаточно, можно несколько смягчить макроэкономическую политику и бюджетную политику, можно поменять так называемую планку отсечения нефтегазовых доходов и больше из нефтегазовых доходов отправить, грубо говоря, на потребление", - заметил российский лидер.

Он с иронией добавил, что у Кудрина, который возглавляет Счетную палату с 2018 года, в новой должности "угол зрения изменился и глаз видит поотчетливей, потому что не боится, что что-то по этому глазу прилетит". "Ответственности нет прямой, - добавил Путин. - И те люди, с которыми он работал, в известной степени его ученики, они как бы в недоумении". "На самом деле, хорошо, что идет такая дискуссия", - заключил глава государства.

Новую серию видеоинтервью смотрите на сайте - https://putin.tass.ru/.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияКудрин, Алексей ЛеонидовичГреф, Герман ОскаровичИнтервью Владимира Путина ТАСС
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