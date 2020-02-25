И.о. сити-менеджера Астрахани стала замглавы городской администрации Мурадханова

АСТРАХАНЬ, 25 февраля. /ТАСС/. Депутаты городской думы Астрахани на заседании во вторник выбрали и.о. главы администрации города Эльвиру Мурадханову, которая ранее занимала пост заместителя сити-менеджера и курировала правовое управление, передает корреспондент ТАСС.

Во вторник городские депутаты приняли отставку главы администрации города (сити-менеджера) Радика Харисова, который занимал этот пост с ноября 2018 года. Согласно уставу муниципального образования город Астрахань, исполняющим обязанности сити-менеджера может стать один из его заместителей. Таким образом на должность и.о. главы городской администрации могли претендовать восемь человек.

"Мы, городская дума, наделили полномочиями и.о. главы администрации города Мурадханову. Она приступит к обязанностям с 26 февраля", - сказала спикер гордумы Алена Губанова.

Городские депутаты выбирали из двух предложенных кандидатур. Кроме Мурадхановой на голосование была внесена кандидатура замглавы администрации города Марии Пермяковой, которая курирует строительную отрасль. Ее просил поддержать спикер областной думы и секретарь астраханского отделения партии "Единая Россия" Игорь Мартынов, который присутствовал на заседании. Он отметил, что губернатор региона Игорь Бабушкин также поддерживает Пермякову.

Однако большинство из присутствующих депутатов поддержали Мурадханову, в том числе председатель гордумы Губанова.

О Мурадхановой

По данным администрации города, Мурадханова была назначена на должность замглавы администрации Астрахани в декабре 2018 года. Она также являлась начальником правового управления администрации города, в ее подчинении находилось и управление муниципальной службы и кадров. С 1994 года по 2018 год служила в прокуратуре Астраханской области, была зампрокурора Астрахани и курировала вопросы по надзору за исполнением федерального законодательства, законностью правовых актов и их проектов.