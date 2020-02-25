Рабочая группа по Конституции планирует встретиться 26 февраля с Путиным

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Рабочая группа по изменениям в Конституции планирует 26 февраля встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным для обсуждения проработанных поправок в основной закон страны. Об этом сообщил во вторник сопредседатель рабочей группы, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

"Мы, конечно, готовимся к завтрашней встрече с президентом РФ. Надеемся, что она пройдет. И, конечно, тоже будем обсуждать тексты, поправки, которые нами уже наработаны", - сказал Крашенинников на заседании рабочей группы во вторник.

Он добавил, что рабочая группа "выходит на финишную прямую с точки зрения подготовки текста". Сопредседатель рабочей группы также сообщил, что во вторник рабочая группа рассмотрит поправки в третью и восьмую главы Конституции РФ.