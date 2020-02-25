Рабочая группа предложила закрепить в Конституции запрет на отчуждение территории России

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Рабочая группа по изменениям в Конституции предлагает закрепить в основном законе страны запрет на любые действия, направленные на отчуждение территории России, а также призывы к таким действиям. Об этом во вторник сообщил член рабочей группы, декан юридического факультета Санкт-Петербургского государственного университета Сергей Белов.

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"Эту гарантию предлагается закрепить в новой дополнительной части статьи 67 Конституции. В частности, предусмотрев, что Российская Федерация обеспечивает защиту суверенитета и территориальной целостности, нерушимость государственной границы и запрещает любые действия, направленные на отчуждение территории, а также призывы к таким действиям", - сказал Белов на заседании рабочей группы во вторник.

Понятие федеральной территории

Члены рабочей группы также предлагают закрепить в статье 67 возможность создания в РФ федеральных территорий.

"Сейчас в Российской Федерации вся территория государства распределена между субъектами РФ, каждая территория входит в состав какого-нибудь субъекта в отличие от многих зарубежных федераций, где существуют федеральные территории. Возможность создания федеральных территорий и в РФ предусматривается дополнительными предложением, которое предлагается включить в первую часть статьи 67", - сказал Белов.