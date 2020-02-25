20 вопросов президенту: Путин о первых шагах в реализации нацпроектов
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Предложения по изменениям в Конституции

Дату общероссийского голосования по поправкам к Конституции объявят 26 февраля

Рабочая группа завершила работу над поправками, которые не войдут в текст Конституции

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Дата общероссийского голосования по поправкам к Конституции РФ будет объявлена 26 февраля. Об этом во вторник сообщила сопредседатель рабочей группы по внесению изменений в основной закон Талия Хабриева, выступая в ходе заседания президиума Российской академии наук.

"Буквально завтра, я думаю, будет объявлена дата общероссийского голосования, в котором мы, естественно, с вами должны быть заинтересованы", - обратилась она к членам президиума.

Хабриева также отметила, что рабочая группа завершила работу над поправками, которые не войдут в текст Конституции, но будут предложены для совершенствования отраслевого законодательства.

Ранее другой сопредседатель рабочей группы Павел Крашенинников подтвердил ТАСС, что общероссийское голосование по изменениям в Конституции пройдет до майских праздников, в день, который сделают выходным. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству обсудит процедуру голосования на заседании 27 февраля.

Нижняя палата 23 января единогласно приняла в первом чтении внесенный президентом РФ Владимиром Путиным законопроект о поправках в Конституцию. Документ предусматривает, в частности, расширение полномочий парламента, Конституционного суда РФ, запрет высшим должностным лицам иметь вид на жительство в других странах, ограничение количества президентских сроков, приоритет основного закона над международными соглашениями и усиление социальных обязательств государства. Также законопроект предусматривает проведение общероссийского голосования по закону о поправках в Конституцию РФ.

Теги
РоссияПредложения по изменениям в Конституции
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