Общественная палата направила в Думу заключение по законопроекту о поправке к Конституции

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Секретарь Общественной палаты (ОП) РФ, член рабочей группы по изменениям в Конституции Лидия Михеева сообщила, что палата подготовила заключение на законопроект о поправке к Конституции, документ во вторник направлен в Госдуму.

"Общественная палата на днях завершила подготовку заключения по результатам общественной экспертизы законопроекта о поправке к Конституции и обобщила в этом заключении пожелания и предложения, которые мы собирали на протяжении последних недель. Это достаточно большой документ, в нем содержится много различных предложений. И сегодня оно направлено также в Госдуму", - сказала Михеева журналистам во вторник.

Он напомнила, что палата 29 января провела очное общественное обсуждение данного законопроекта. "Мы запросили позицию наших экспертов у всех общественных организаций и у общественных палат регионов России. Около 60 палат региональных представили свои позиции нам, мы все это отразили в том заключении по законопроекту, которое сегодня вручили сопредседателям рабочей группы", - отметила секретарь ОП.

Она подчеркнула, что граждане направляли в Общественную палату "свои мысли, идеи, соображения по поводу изменения Конституции и отмечали необходимость уточнения положений о социальных гарантиях".

"В частности, звучала мысль об указании периодичности для индексации пенсий или социальных выплат. И представители общественных организаций активно настаивали на включении в Конституцию правил о роли гражданского общества. Мы предлагаем дополнить конституционные нормы положениями об учете значимости некоммерческих организаций, общественных объединений. В частности, о том, чтобы государство привлекало их к выработке государственной политики", - заключила Михеева.

Госдума 23 января единогласно приняла в первом чтении внесенный президентом РФ Владимиром Путиным законопроект о поправке к Конституции. Документ предусматривает в том числе расширение полномочий парламента, Конституционного суда РФ, запрет высшим должностным лицам иметь вид на жительство в других странах, ограничение количества президентских сроков, приоритет основного закона над международными соглашениями и усиление социальных обязательств государства. Также законопроект президента предусматривает проведение общероссийского голосования по закону о поправке к Конституции. Изначально второе чтение намечалось на 11 февраля, однако в связи с большим количеством поступающих предложений по его уточнению и дополнению срок сбора поправок был продлен до 14 февраля, а затем до 2 марта.