20 вопросов президенту: Путин о первых шагах в реализации нацпроектов
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Предложения по изменениям в Конституции
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Песков заявил, что решений о дате голосования по поправкам в Конституцию пока нет

Он напомнил, что 26 февраля готовится встреча президента с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституции

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Вопрос о дате всероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ может быть включен в повестку встречи президента РФ Владимира Путина 26 февраля с рабочей группой по подготовке предложений об изменениях в основном законе. Об этом во вторник сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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"Никаких решений не принималось, дата голосования пока не объявлялась", - сказал представитель Кремля. Он напомнил, что "на среду готовится встреча Путина с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию". "Можно предположить, что если этот вопрос будет поставлен в повестку дня, то он будет обсужден", - подчеркнул Песков.

Вопрос, касающийся отказа от подготовки поправок в преамбулу Конституции, пресс-секретарь переадресовал в рабочую группу.

"Завтра встреча, вы станете свидетелями тех вопросов, которые будут ставиться во время этого обсуждения. Сейчас решений никаких пока еще не принималось", - сказал представитель Кремля.

Теги
РоссияПесков, Дмитрий СергеевичПредложения по изменениям в Конституции
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