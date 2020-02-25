Песков категорически отверг обвинения во вмешательстве РФ во внутренние дела США

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Россия не вмешивается во внутренние дела США и категорически против того, чтобы кто-то вмешивался в ее внутреннюю политику, сказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя заявление российского посольства в Вашингтоне о том, что электоральные антироссийские выступления привели к беспрецедентной деградации двусторонних отношений.

"С маниакальным упорством появляются новые и новые голословные, ни на чем не основывающиеся обвинения России в некоем вмешательстве, - сказал Песков. - Мы неоднократно это абсолютно отвергали".

Он отметил, что Россия настаивает на том, что "никакого вмешательства не было, никакого вмешательства нет". "Россия не вмешивается в чужие внутренние дела и категорически против того, чтобы кто-то вмешивался в российские дела", - подчеркнул представитель Кремля.