20 вопросов президенту: Путин о первых шагах в реализации нацпроектов
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Список отобранных президентом кандидатов в новый состав ОП РФ будет опубликован

Представитель Кремля Дмитрий Песков добавил, что никакие решения о направлении представителей ОП в качестве наблюдателей на всероссийское голосование по поправкам в Конституцию не принимались

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Список из 40 граждан, которым президент России Владимир Путин предложил войти в новый состав Общественной палаты, будет опубликован своевременно. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Своевременно этот список будет опубликован", - сказал он.

Песков добавил, что никакие решения о направлении представителей Общественной палаты в качестве наблюдателей на всероссийское голосование по поправкам в Конституцию не принимались. "Пока решение не принималось на этот счет", - подчеркнул он.

Представитель Кремля также не стал комментировать предложения о том, чтобы всероссийское голосование прошло одним пакетом по всем изменениям.

Отвечая на вопрос о том, каким может быть порядок подписания закона о поправке в Конституцию и вступления самих изменений в силу, Песков напомнил, что уже озвучивалось предложение, в соответствии с которым президент подпишет поправки после их принятия парламентом, однако они вступят в силу только в случае их одобрения россиянами на голосовании.

"Разные вариации сейчас на столе, они обсуждаются", - заключил представитель Кремля.

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РоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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