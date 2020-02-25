Лавров: США демонстрируют агрессивный эгоцентризм во внешней политике

ЖЕНЕВА, 25 февраля. /ТАСС/. Агрессивный внешнеполитический эгоцентризм, который демонстрируют США, вызывает опасные тенденции в мире. Об этом заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на Конференции по разоружению.

"К сожалению, в нынешнем столетии накапливаются опасные деструктивные тенденции, вызванные возродившимся агрессивным внешнеполитическим эгоцентризмом одного государства. Выход Вашингтона в 2002 году из важнейшего для стратегической стабильности Договора по ПРО стал тяжелым ударом по всей конструкции в области контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения", - сказал он.

"В последнее время в политике США вообще стало преобладать стремление доминировать повсеместно и навязывать мировому сообществу свои правила в ущерб интересам других государств и международному праву. Все многосторонние договоренности и механизмы, мешающие такому доминированию, объявляются устаревшими и неэффективными", - добавил министр.

Лавров напомнил, что 75 лет назад в результате ядерных бомбардировок японских городов Хиросима и Нагасаки США, "став единственным государством, применившим это самое страшное оружие, положили начало гонке ядерных вооружений, последствия которой ощущаются до сих пор".

Во второй половине двадцатого века, как указал глава МИД РФ, совместными усилиями "многое было сделано, чтобы гарантировать стратегическую стабильность и не допустить повторения подобных трагедий".

О ДРСМД

Как заявил Лавров, истинные причины разрушения Вашингтоном Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности никак не связаны с позицией России.

По его словам, данный шаг Соединенных Штатов вызвал большую тревогу в мире. "Практически сразу после этого начались летные испытания ранее запрещенных американских систем. Декларируются намерения разместить их в различных регионах мира, - напомнил российский министр. - Россия, объявив о том, что будет вынуждена действовать зеркально, проявила максимально ответственный подход и взяла на себя одностороннее обязательство не развертывать российские РСМД наземного базирования в тех регионах мира и до тех пор, пока там не появятся соответствующие вооружения американского производства".

В этой связи Лавров вновь предложил странам Запада объявить аналогичный мораторий. "Знаем о попытках посеять недоверие к этой нашей инициативе, - обратил внимание глава МИД. - Напомню, однако, что мы предложили развеять подозрения через совместную выработку возможного режима верификации такого взаимного моратория. Игнорирование этого честного предложения лишь подтверждает, что истинные причины разрушения ДРСМД никак не связаны с позицией России".

Противостояние в космосе

Лавров считает, что силовое противостояние в космосе пока не поздно предотвратить путем формулирования общих правил поведения.

"Все более реальные очертания приобретают планы США, Франции и в целом Североатлантического альянса по выводу оружия в космос. Убеждены, что еще не поздно выработать общеприемлемые меры, способные предотвратить силовое противостояние в космическом пространстве", - сказал министр.

Он отметил, что российско-китайский проект договора о предотвращении размещения оружия в космическом пространстве, применения силы или угрозы силой в отношении космических объектов на данный момент остается единственной конструктивной инициативой, направленной на то, чтобы избежать гонку вооружений в этой области. "Документ имеет всеобъемлющий характер и открыт для проведения по нему полноформатных переговоров", - пояснил Лавров. Глава МИД РФ напомнил, что проект находится на столе Конференции по разоружению.

"На период, пока такой договор будет вырабатываться, стабилизирующую роль призваны сыграть политические обязательства о неразмещении первыми оружия в космосе. Эта инициатива уверенно набирает все больше сторонников", - заключил Лавров.

О ДСНВ

Россия продолжает ждать от США ответа на предложение Владимира Путина продлить Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название - СНВ-III) без предварительных условий.

"Продление договора стало бы разумным шагом, который позволил бы не допустить дальнейшую деградацию ситуации в сфере стратегической стабильности, избежать полного обрушения контрольно-ограничительных механизмов в ракетно-ядерной сфере, выиграть время для обсуждения подходов к методам контроля над новыми вооружениями и военными технологиями, - сказал Лавров. - С учетом всех этих обстоятельств президент России предложил США продлить ДСНВ без каких-либо предварительных условий. Ждем ответа".

Глава российского внешнеполитического ведомства указал на то, что отсутствие определенности в вопросе продления этого соглашения вызывает обеспокоенность российской стороны, и напомнил, как в прошлом уже говорил о важности сохранения ДСНВ на Конференции по разоружению в Женеве.