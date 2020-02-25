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Лавров считает предстоящую встречу по ядерной сделке в Вене шансом остановить эскалацию

По словам дипломата, иранская ядерная сделка является уникальным достижением многосторонней дипломатии, которое сегодня разрушается в результате полного отказа США от своих международно-правовых обязательств

ЖЕНЕВА, 25 февраля. /ТАСС/. Встреча совместной комиссии по иранской ядерной сделке на уровне политдиректоров, которая пройдет в Вене 26 февраля, дает шанс остановить процесс эскалации. Об этом заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на Конференции по разоружению.

"Завтра в Вене должно состояться заседание совместной комиссии участников Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), - указал российский министр. - Это шанс хотя и не стопроцентный остановить процесс эскалации, пока не поздно".

По его словам, иранская ядерная сделка является уникальным достижением многосторонней дипломатии, которое сегодня разрушается в результате полного отказа США от своих международно-правовых обязательств и неспособности европейских коллег выполнить свою часть обязательств. "Иран был просто вынужден реагировать, но он воспользовался вполне законными средствами, предусмотренными СВПД, приостановив выполнение сугубо добровольных ограничений, - подчеркнул Лавров. - Но при этом [Тегеран] продолжал и продолжает соблюдать все юридические обязательства по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и Соглашению о гарантиях с МАГАТЭ".

Встреча совместной комиссии по иранской ядерной сделке на уровне политдиректоров пройдет 26 февраля. Российскую делегацию на переговорах возглавит заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичСШАИранРоссия
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