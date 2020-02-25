Лавров: реакция на предложение Путина провести саммит "пятерки" СБ ООН обнадеживает

ЖЕНЕВА, 25 февраля. /ТАСС/. Реакция на предложение президента России Владимира Путина провести саммит "пятерки" постоянных членов Совета Безопасности ООН обнадеживает. Об этом заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на Конференции по разоружению.

"Как вы знаете, президент России Владимир Владимирович Путин пригласил своих коллег провести саммит "пятерки". Такая встреча в верхах, безусловно, стала бы отправной точкой для выработки судьбоносных решений в интересах всего мирового сообщества", - сказал министр. "Реакция на это предложение обнадеживает, будем работать над его реализацией", - заявил Лавров.

"Особую объединяющую роль в выработке обновленных, отвечающих велениям времени предложений о путях обеспечения стабильности на планете с опорой на Устав ООН призваны сыграть постоянные члены СБ ООН, которые должны проявить на этом судьбоносном этапе свою особую ответственность за обеспечение международного мира и безопасности", - пояснил глава российского дипведомства.

По словам Лаврова, отцы - основатели ООН рассчитывали "именно на такое многостороннее сотрудничество в решении глобальных проблем".

23 января, выступая на Всемирном форуме памяти жертв Холокоста, Путин предложил созвать в 2020 году саммит "пятерки" постоянных членов СБ ООН. Ранее Лавров сообщил, что Китай и Франция уже поддержали эту инициативу. Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик информировал, что руководство ООН также приветствовало бы проведение такого саммита.