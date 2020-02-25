Мишустин назначил замруководителя Росреестра

Лавров: реакция на предложение Путина провести саммит "пятерки" СБ ООН обнадеживает

По мнению главы МИД РФ, такая встреча "стала бы отправной точкой для выработки судьбоносных решений в интересах всего мирового сообщества"

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