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Мишустин назначил замруководителя Росреестра

Эту должность занял Алексей Бутовецкий, ранее работавший директором департамента недвижимости Минэкономразвития

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении Алексея Бутовецкого статс-секретарем - заместителем руководителя Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр). Соответствующий документ опубликован во вторник на официальном портале правовой информации.

"Назначить Бутовецкого Алексея Игоревича статс-секретарем - заместителем руководителя Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии", - говорится в распоряжении.

Бутовецкий работал директором департамента недвижимости Министерства экономического развития РФ с сентября 2017 года.

Теги
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