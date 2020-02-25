Мишустин назначил замруководителя Росреестра

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении Алексея Бутовецкого статс-секретарем - заместителем руководителя Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр). Соответствующий документ опубликован во вторник на официальном портале правовой информации.
"Назначить Бутовецкого Алексея Игоревича статс-секретарем - заместителем руководителя Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии", - говорится в распоряжении.
Бутовецкий работал директором департамента недвижимости Министерства экономического развития РФ с сентября 2017 года.