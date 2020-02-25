В Конституцию предлагают внести норму о воспитании и развитии детей

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Рабочая группа по подготовке поправок к Конституции предлагает дополнить основной закон положениями о том, что власти РФ обязаны создавать условия для духовного и нравственного воспитания детей. Об этом во вторник сообщила член группы, депутат Госдумы Ольга Баталина.

В ходе заседания группы она перечислила предлагаемые изменения. "Предлагается ввести новую статью - статью 67.1. В ней в значительной степени учтены те предложения, которые поступали от членов рабочей группы для возможного учета в преамбуле. Но, учитывая, что порядок изменения преамбулы действующей Конституции не определен, есть предложения эти ключевые идеи погрузить в главу третью", - сказала она.

"Дети являются важнейшим достоянием России, государство создает условия, способствующие всестороннему духовному, нравственному, интеллектуальному и физическому развитию детей, воспитанию патриотизма, гражданственности, нравственности, уважения к старшим, - перечислила Баталина. - Государство, признавая приоритет семейного воспитания детей, принимает на себя обязанности родителей в отношении тех детей, которые остались без попечения родителей".

Кроме того, по мнению членов группы, в статье 71 нужно прописать, что в ведении властей РФ "находятся установление основ федеральной политики и федеральной программы в области государственного, экономического, экологического, научно-технологического, социального, культурного и национального развития РФ", а также "установление единых правовых основ организации оказания медицинской помощи, системы воспитания и образования".

К предмету совместного ведения предлагается отнести "создание условий для заботы родителей о воспитании детей и заботы детей о родителях", условий для ведения здорового образа жизни, обеспечения оказания доступной и качественной медицинской помощи. Баталина также повторила, что в Конституции предлагается закрепить проведение индексации пенсий не реже раза в год, а также гарантированный минимальный размер оплаты труда на уровне минимального прожиточного минимума трудоспособного населения.