Лавров призвал СПЧ ООН дать оценку нарушениям прав нацменьшинств на Украине

ЖЕНЕВА, 25 февраля. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров во вторник призвал Совет ООН по правам человека (СПЧ) дать оценку ситуации с нарушением прав национальных меньшинств на Украине.

Выступая на 43-й сессии СПЧ ООН в Женеве, министр отметил, что принятые Киевом законы "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", "Об образовании", а также внесенные в Верховную раду законопроекты "О медиа" и "О противодействии дезинформации" носят откровенно дискриминационный характер, де-факто устанавливая государственную цензуру.

"Несмотря на то, что Венецианская комиссия подтвердила их дискриминационный характер, украинские власти не приняли и не собираются принимать никаких мер для исправления ситуации, - обратил внимание Лавров. - Считаю принципиально важным, чтобы Совет ООН по правам человека дал оценку этой неприемлемой ситуации и потребовал неукоснительно соблюдать права всех без исключения национальных меньшинств".

"Надежное обеспечение прав и свобод несовместимо с двойными стандартами, - подчеркнул российский министр. - Не может не вызывать удивления то обстоятельство, что некоторые западные коллеги, на словах радеющие за демократию, сознательно закрывают глаза на вопиющее подавление базовых прав человека на Украине".

Лавров также напомнил, что соблюдение Киевом прав всех национальных меньшинств требуют и минские договоренности, которым нет альтернативы.